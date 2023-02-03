Электрокроссовер «Москвич 3е» поступил в продажу

Российские дилеры «Москвич» начали продажи электрического кроссовера «Москвич 3е». Стоимость модели составляет 3,5 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.

Переднеприводный кроссовер получил один электродвигатель мощностью 68 л.с. Максимальная скорость машины составляет 140 км/ч. На одном заряде «Москвич 3е» может проехать 410 км. У автомобиля имеется функция быстрой зарядки, которая позволяет подзарядить батареи с 30% до 80% за 45 минут.

Длина электрокроссовера составляет 4410 мм, ширина – 1800 мм, а высота – 1660 мм. «Москвич 3е» получил панорамную крышу, светодиодную оптику, рейлинги, боковые зеркала с повторителями поворотников, тонировку стекол, 18-дюймовые колесные диски и задние датчики парковки. Клиренс новинки – 145 мм.

В салоне электрического «Москвича» установлены сиденья с подогревом, обитые черной кожей (подогрев доступен только для первого ряда), цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Водителю доступны круиз-контроль, камера кругового обзора, система запуска без ключа и климат-контроль. Также кроссовер оснащен функцией аварийного торможения, системой звукового предупреждения пешеходов и функцией предупреждения о превышении скорости.

«Что касается электрокроссовера «Москвич 3e», на электрокары в нашей стране спрос действительно небольшой, но он постоянно растет. Кроме того, есть свободная ниша на рынке – доступные по цене (до 2 млн руб.) электромобили. Но тут совсем пусто. Хотя с помощью программы льготного автокредитования можно получить скидку на покупку электромобиля в 625 тыс. рублей, но эта сумма на деле «нивелируется» за счет «аппетитов» банков и страховых компаний. Так что, при цене электрокроссовера «Москвич 3e» в 3,5 млн рублей никаких серьезных преимуществ перед моделями Evolute нет (других конкурентов пока нет). И в таком случае приходится рассчитывать лишь на корпоративных клиентов. На те же компании такси и каршеринга, но главное – на самых разных чиновников, которых, думаю, в ближайшее время могут пересаживать на электромобили», – рассуждает шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

Увидеть вживую новый автомобиль «Москвич» (и другие новинки российского рынка) можно будет на специализированной выставке, которая пройдет 15 февраля в Москве – в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка». С перечнем экспонатов выставки можно ознакомиться тут: carx.ru.

Фото: АВИЛОН