LADA NIVA Legend стала доступна в специальных версиях Urban и [BLACK]

АВТОВАЗ возобновил продажи внедорожника LADA NIVA Legend в специальных версиях Urban и [BLACK].
Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, LADA NIVA Legend в версии Urban предлагается от 869,5 тыс. рублей и внешне отличается бамперами, интегрированными в силуэт кузова, и окрашенными в его цвет. Автомобиль комплектуется кондиционером, литыми дисками, электростеклоподъемниками, обогревом передних сидений, электроприводом и обогревом наружных зеркал.
LADA NIVA Legend в версии [BLACK] стоимостью от 878,5 тыс. рублей отличается черными легкосплавными дисками колес и черной отделкой интерьера. Автомобиль создан на базе комплектации Urban и включает аналогичные опции. О специальной серии модели дополнительно свидетельствует эмблема [BLACK] на кузове и вышитый логотип на обивке передних сидений.
Под капотом LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.
По итогам января 2023 года в России было куплено 2088 внедорожников LADA Niva Legend, что на 69,2% выше показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате эта модель вошла в тройку бестселлеров в сегменте SUV на российском рынке.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе АВТОВАЗ начал продажи модернизированных коммерческих пикапов на базе LADA Niva Legend, выпускаемых дочерней компанией АО «ПСА ВИС-АВТО». Максимальная грузоподъемность автомобилей увеличена на 185 кг, при этом наибольшей грузоподъемностью – 800 кг – обладает модификация с двухместной кабиной и бортовой платформой без надстройки.
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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОВАЗ