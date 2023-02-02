LADA NIVA Legend стала доступна в специальных версиях Urban и [BLACK]

АВТОВАЗ возобновил продажи внедорожника LADA NIVA Legend в специальных версиях Urban и [BLACK].

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, LADA NIVA Legend в версии Urban предлагается от 869,5 тыс. рублей и внешне отличается бамперами, интегрированными в силуэт кузова, и окрашенными в его цвет. Автомобиль комплектуется кондиционером, литыми дисками, электростеклоподъемниками, обогревом передних сидений, электроприводом и обогревом наружных зеркал.

LADA NIVA Legend в версии [BLACK] стоимостью от 878,5 тыс. рублей отличается черными легкосплавными дисками колес и черной отделкой интерьера. Автомобиль создан на базе комплектации Urban и включает аналогичные опции. О специальной серии модели дополнительно свидетельствует эмблема [BLACK] на кузове и вышитый логотип на обивке передних сидений.