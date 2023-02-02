ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в январе 2023 года

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в январе стал внедорожник LADA Niva Travel. В прошлом месяце на этой модели остановил свой выбор 2951 покупатель, что на 87,1% выше показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO нашел 2283 владельца, что в 2,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Спрос на внедорожник LADA Niva Legend увеличился на 69,2% до 2088 машин. Далее идут компактные кроссоверы Geely Coolray (1793 шт., рост в 2,5 раза) и Haval Jolion (1586 шт., +10,5%).

В ТОП-10 самых популярных моделей SUV по итогам января также вошли Geely Atlas PRO (1188 шт., рост в 3,4 раза), OMODA C5 (1187 шт.), Haval F7 (1044 шт., +67,3%), Chery Tiggo 8 PRO Max (965 шт.) и Haval F7x (897 шт., +74,2%).

Более детально итоги января 2023 года проведем в рамках очередного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 7 февраля, в 10-00 по московскому времени. Подробную информацию об этом можно получить здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ