ТОП-10 самых популярных автомобилей в России по итогам января 2023 года

Самой популярной моделью в России по итогам января остается LADA Granta, на которой остановили свой выбор 11910 покупателей (рост в 2,8 раза). Лидером среди моделей SUV стал внедорожник LADA Niva Travel, разошедшийся тиражом в 2951 экземпляр (+87,1%). Третье место в рейтинге российских бестселлеров занял кроссовер Chery Tiggo 7 PRO с показателем 2283 машины (рост в 2,4 раза), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Спрос на внедорожник LADA Niva Legend увеличился на 69,2% до 2088 машин. Кроссовер Geely Coolray нашел 1793 владельцев (рост в 2,5 раза), Haval Jolion – 1586 покупателей (+10,5%). Результат Geely Atlas PRO составил 1188 автомобилей, что в 3,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Кроссовер OMODA C5 был куплен в количестве 1187 единиц, Haval F7 – 1044 штук (+67,3%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Chery Tiggo 8 PRO Max с показателем 865 автомобилей.

Полный список российских автосалонов, где можно найти эти (и другие) модели – смотрите здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ