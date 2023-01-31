АВТОВАЗ может выпустить новый полноприводный кроссовер LADA

АВТОВАЗ рассматривает возможность разработки нового полноприводного кроссовера LADA. Об этом в интервью порталу «АвтоВзгляд» сообщил вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин, добавив, что название новинки и класс, в котором она будет присутствовать, должны быть объявлены в течение 2023 года. По его словам, решение о запуске такой модели будет приниматься Советом директоров АВТОВАЗа.

АВТОВАЗ также продолжает разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO, которое будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-версия. Производство новинки должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

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Фото: АВТОВАЗ