Рынок новых легковых автомобилей в январе 2023 года сократился на 47%

По итогам января нынешнего года в России было куплено 45,2 тыс. новых легковых автомобилей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. И этот показатель на 47% меньше, чем в январе 2022-го.

Порядка 80% купленных машин пришлось на российские и китайские марки (18,4 тыс. и 17,2 тыс. шт. соответственно). И если объем рынка отечественных брендов вырос только на 5%, то у «китайцев» – в 2,1 раза. Другие производители – из Европы, США, Японии, Южной Кореи – находятся «в минусе» (падение по ним превышает 70%). Как следствие, доля российских марок в январе увеличилась вдвое (к январю 2022-го), у китайских – вчетверо.

В марочном рейтинге первая пятерка остается неизменной на протяжении последних месяцев – LADA, Chery, Haval, Geely и Kia. При этом стоит отметить попадание в ТОП-10 новичка рынка – китайской OMODA, которая в январе заняла восьмую позицию.

Модельный рейтинг снова возглавила LADA Granta – автомобили этого семейства в начале года разошлись тиражом в почти 12 тыс. единиц. И это превышает четверть от общего объема. За ней уже привычно располагаются внедорожники LADA Niva Travel и LADA Niva Legend, а также китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO, Geely Coolray и Haval Jolion.

Более подробную информацию о самых популярных марках и моделях авторынка РФ по итогам января 2023 года вы найдете в специально подготовленном пресс-релизе.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ