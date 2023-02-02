Кроссовер Ford Puma появился в России за 3,2 млн рублей | АВТОСТАТ

Кроссовер Ford Puma появился в России за 3,2 млн рублей

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Кроссовер Ford Puma появился в России за 3,2 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Ford Puma, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 3 млн 172 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен двигатель объемом 1 л (125 л.с.), который работает в сочетании с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом. Оснащение модели включает камеру заднего вида, систему автоматической парковки, датчики света и дождя, обогрев зеркал, темный салон.

Напомним, что Ford Puma – компактное купе, которое производилось в Кёльне с 1997 по 2002 год. В 2019 году модель вернулась, но уже в другой ипостаси – это кроссовер размером с Fiesta.

Кроссовер Ford Puma появился в России за 3,2 млн рублей

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российских классифайдах появились объявления о продаже нового кроссовера Ford Escape, который официально в нашей стране ранее не представлен. Стоимость модели составляет от 3,4 млн рублей.

Какие модели могут появиться в нашей стране – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Ford

Источник: АВТОСТАТ

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