Выпуск грузовых автомобилей в 2022 году снизился на четверть

По данным Росстата, выпуск грузовых автомобилей в 2022 году составил 141 тыс. единиц – это на 24,3% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что в марте подавляющее большинство производителей грузовых машин в нашей стране остановили производство в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины. В то же время продолжали работать КАМАЗ, Горьковский автозавод и «Урал». Кроме того, после того как компания Ford объявила о прекращении производства автомобилей Transit в нашей стране и выходе из СП с российской «Соллерс», завод «Соллерс Алабуга» в ноябре начал производство новых моделей легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers – Atlant и Argo. Также об уходе с российского рынка и продаже своих активов в России местным партнерам объявили MAN, Scania, Iveco и Mercedes-Benz.

Добавим, что КАМАЗ в 2022 году сохранил производство на прежнем уровне, выпустив 43828 машин (-0,7%). Кроме того, на предприятии началось серийное производство малотоннажного грузовика «Компас». А на Горьковском автозаводе стартовал выпуск легкого коммерческого автомобиля «Соболь NN».

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Фото: КАМАЗ