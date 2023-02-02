Выпуск легковых автомобилей в 2022 году снизился в 3 раза

По данным Росстата, за 2022 год с российских конвейеров сошло 450 тыс. легковых автомобилей, что на 67% ниже показателя годичной давности.

Стоит отметить, что в марте подавляющее большинство производителей легковых машин в нашей стране остановили производство в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины. Так, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. Кроме того, продолжали работать Ульяновский автозавод и тульский завод Haval, а калининградский «Автотор» до октября осуществлял сборку автомобилей Hyundai и Kia из имевшихся запасов комплектующих.

Между тем, в сентябре завод «Моторинвест» в Липецкой области начал серийное производство электрического седана Evolute i-PRO, к которому в ноябре присоединился электрокроссовер i-JOY. В последнем осеннем месяце автозавод «Москвич» возобновил выпуск автомобилей, наладив сборку компактного кроссовера «Москвич 3» и его электрической версии. Кроме того, компания «Аурус» запустила серийное производство нового люксового внедорожника Aurus Komendant на предприятии в ОЭЗ «Алабуга». Также в прошлом году АВТОВАЗ представил обновленную модель LADA Vesta, а на предприятии Haval в Тульской области стартовало производство нового среднеразмерного кроссовера Haval Dargo.

В то же время в 2022 году ряд зарубежных автопроизводителей объявили об уходе с российского рынка и передаче своих активов в нашей стране в государственную собственность (Renault и Nissan) или их продаже местным партнерам (Mercedes-Benz, Mazda и Toyota).

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Фото: АВТОВАЗ