Вместо «Поло» и «Тигуана»: какие новинки Volkswagen будут на «ForAuto – 2023»?

На автовыставке, которая пройдет 15 февраля в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», будет показано сразу несколько новинок Volkswagen. Ранее они не были официально представлены на российском рынке, а теперь доступны благодаря параллельному импорту.

Есть среди них кроссовер Tayron и седан Bora, которые фактически можно считать «заменителями» совсем еще недавно популярных моделей Tiguan и Polo. Так, моторная гамма Volkswagen Tayron включает бензиновые двигатели объемом 1,4 и 2 л мощностью 150 и 186 л.с. соответственно, которые работают в сочетании с безальтернативным 7-ступенчатым «роботом» DSG7. Привод – передний или полный.

Volkswagen Bora предлагается российским покупателям с бензиновыми «атмосферником» 1.5 (113 л.с.) в сочетании с классическим 6-ступенчатым «автоматом», а также «турбочетверкой» 1.4 (150 л.с.), которая работает в паре с 7DSG. Обе модели выпускаются на заводе СП FAW Volkswagen.

Также на выставке будут показаны и электромобили немецкого бренда – модели ID.3 и ID.6. Более подробную информацию о них и других новинках российского авторынка вы можете найти на специальной страничке выставки: carx.ru.

Фото: АВТОСТАТ