«Автотор» в 2023 году планирует выпустить до 100 тысяч автомобилей китайских марок

Калининградский завод «Автотор» в 2023 году планирует выпустить от 70 до 100 тысяч автомобилей. Об этом сообщил председатель совета директоров «Автотор Холдинга» Валерий Горбунов, отметив, что 30 тысяч из этого количества придется на автомобили марки Kaiyi, чья сборка стартовала на предприятии в конце января. Кроме того, в настоящее время «Автотор» ведет активные переговоры о сотрудничестве как минимум с двумя другими автопроизводителями из Китая, пишет агентство «Финмаркет». По неофициальным данным, речь идет о BAIC и Dongfeng.

Напомним, первой моделью Kaiyi калининградского производства стал седан С-класса под названием E5, который поступит в продажу в первом квартале 2023 года. Затем модельный ряд Kaiyi в России пополнится компактными кроссоверами Kaiyi X3 и X3 Pro, а в середине года – флагманским X7 Kunlun.

Как отмечает руководитель отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев, Kaiyi E5 займет освободившуюся нишу, которую в прошлые годы занимали популярные в России модели седанов – Kia Cerato, Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Skoda Octavia и другие. Что касается потенциала продаж кроссоверов Kaiyi, которые по техническим характеристикам схожи с китайскими марками, то их популярность во многом будет зависеть от стратегии производителя в области ценообразования.

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Фото: Автотор