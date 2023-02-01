На «Автоторе» рассказали о флагманском кроссовере Kaiyi X7 Kunlun

Среднеразмерный кроссовер Kaiyi X7 Kunlun, производство которого будет налажено на калининградском заводе «Автотор», выйдет на российский рынок в середине 2023 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что эта модель – новейшая разработка, в которой реализованы последние технологические решения. Планируется, что X7 Kunlun будет представлен в нашей стране как в 5-местном, так и в 7-местном исполнении.

Согласно российскому сайту Kaiyi, длина кузова X7 Kunlun составляет 4708 мм, размер колесной базы равен 2800 мм. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 2-литровый турбодвигатель мощностью 249 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Напомним, производство автомобилей китайской марки Kaiyi стартовало на «Автоторе» в конце января. Первой моделью стал седан С-класса под названием E5, который поступит в продажу в первом квартале 2023 года. Затем модельный ряд Kaiyi в России пополнится компактными кроссоверами Kaiyi X3 и X3 Pro, а в середине года – флагманским X7 Kunlun.

Как пояснили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Автотора», в виду решения ряда иностранных компаний по приостановке работы в нашей стране в настоящее время на российском рынке практически отсутствует предложение по седанам всех классов, и особенно острый дефицит наблюдается в сегменте компактных городских седанов. Исходя из ситуации на рынке «Автотор» принял решение запустить первой именно модель Kaiyi Е5.

«На данный момент времени мы не видим прямых конкурентов для седана Е5. Благодаря своим габаритам и характеристикам Е5 может занять нишу как в сегменте B (где ранее были ушедшие с рынка бестселлеры Kia Rio, Hyundai Solaris, а также Volkswagen Polo, Skoda Rapid), так и в сегменте С (в котором ранее были также покинувшие рынок Skoda Octavia, Kia Cerato, Hyundai Elantra), – заявили на «Автоторе».

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Автотор