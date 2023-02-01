Рынок автомобилей с пробегом в 2022 году вырос только в Чечне

В минувшем году среди всех субъектов РФ рост рынка легковых машин с пробегом сохранился лишь в Чеченской Республике, отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ». Так, в Чечне за весь 2022 год своих владельцев поменяли 79,1 тыс. автомобилей, и этот объем оказался на 0,7% больше, чем в 2021 году.

Во всех остальных российских регионах наблюдается падение вторичного рынка, причем в подавляющем большинстве оно выражено двузначными числами. Исключение составили только Дагестан (-0,4%), Кабардино-Балкария (-5,2%) и Карачаево-Черкесия (-8,8%), Приморский край (-9,4%).

В целом ряде субъектов нашей страны рынок легковых автомобилей с пробегом сократился более чем на 10%. В их число попали и крупнейшие региональные рынки – Москва (-12,4%) и Подмосковье (-18%). Сильнее же всего вторичный рынок упал на Чукотке (-37,9%).

Напомним, что в целом по стране рынок подержанных машин по итогам 2022 года снизился на 18,8%. Более подробная информация содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: АВТОСТАТ