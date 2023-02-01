Электрокроссовер Volkswagen ID.4 добрался до России по цене от 3,6 млн рублей

На российском рынке появился электрический кроссовер Volkswagen ID.4, собранный на совместном предприятии SAIC и Volkswagen в Китае. Дилер просит за версию с 204-сильной установкой 3,6 млн рублей, при этом модификация с электромотором мощностью 313 л.с. обойдется минимум в 4,8 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.

По габаритам Volkswagen ID.4 чуть больше, чем электрокар Volvo C40: 4612x1852x1640 мм при колесной базе 2765 мм против 4431х1850х1582 мм при колесной базе 2702 мм. Кроссовер оснащен 204-сильным электродвигателем 310 Нм крутящего момента. Максимальная скорость автомобиля ограничена 160 км/ч. Силовая установка работает совместно с автоматической трансмиссией. Привод задний. Емкость батареи составляет 83,4 кВт-ч. Заявленный запас хода равен 607 км, а полная зарядка займет 12,5 ч. Более мощная комплектация получила электрический агрегат мощностью 313 л.с. и систему полного привода, однако запас хода на одном заряде меньше примерно на 50 км – 555 км.