Электрокроссовер Volkswagen ID.4 добрался до России по цене от 3,6 млн рублей | АВТОСТАТ

Электрокроссовер Volkswagen ID.4 добрался до России по цене от 3,6 млн рублей

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Электрокроссовер Volkswagen ID.4 добрался до России по цене от 3,6 млн рублей

Электромобили в России. Отношение автолюбителей и портрет владельца.
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На российском рынке появился электрический кроссовер Volkswagen ID.4, собранный на совместном предприятии SAIC и Volkswagen в Китае. Дилер просит за версию с 204-сильной установкой 3,6 млн рублей, при этом модификация с электромотором мощностью 313 л.с. обойдется минимум в 4,8 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.

По габаритам Volkswagen ID.4 чуть больше, чем электрокар Volvo C40: 4612x1852x1640 мм при колесной базе 2765 мм против 4431х1850х1582 мм при колесной базе 2702 мм. Кроссовер оснащен 204-сильным электродвигателем 310 Нм крутящего момента. Максимальная скорость автомобиля ограничена 160 км/ч. Силовая установка работает совместно с автоматической трансмиссией. Привод задний. Емкость батареи составляет 83,4 кВт-ч. Заявленный запас хода равен 607 км, а полная зарядка займет 12,5 ч. Более мощная комплектация получила электрический агрегат мощностью 313 л.с. и систему полного привода, однако запас хода на одном заряде меньше примерно на 50 км – 555 км.

Электрокроссовер Volkswagen ID.4 добрался до России по цене от 3,6 млн рублей

В оснащение электрокара вошли круиз-контроль, система адаптивного освещения, передние и задние парктроники, ABS, ASR, датчики света и дождя, бесключевой доступ, а также электрообогрев боковых зеркал и система управления дальним светом. За комфорт отвечает двухзонный климат-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, опция запуска двигателя с кнопки, а также мультимедийная система, которая поддерживает функции CarPlay и Android Auto.

Какие электромобили уже доступны жителям нашей страны? Об этом читайте здесь.

Фото: Германика Volkswagen

Источник: АВТОСТАТ

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