В 2022 году затраты россиян на покупку автомобилей с пробегом составили рекордные 4,3 трлн рублей | АВТОСТАТ

В 2022 году затраты россиян на покупку автомобилей с пробегом составили рекордные 4,3 трлн рублей

0

В 2022 году затраты россиян на покупку автомобилей с пробегом составили рекордные 4,3 трлн рублей

Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (третья волна)
Все опросы

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в минувшем году жители нашей страны потратили на покупку легковых автомобилей с пробегом 4,3 трлн рублей, что является историческим рекордом.

Как отмечают эксперты агентства, этот показатель непрерывно рос последние семь лет. Например, по отношению к 2021 году он увеличился на 14%. Это произошло даже вопреки снижению объема покупок подержанных машин. Напомним, что за весь 2022 год россияне приобрели около 4,9 млн легковых автомобилей с пробегом – на 19% меньше, чем годом ранее.

При этом рост финансовой емкости вторичного рынка во многом объясняется увеличением цен на б/у машины. Так, по оценке агентства «АВТОСТАТ», подержанные легковые автомобили в прошлом году подорожали более чем на 30%.

Подробно об итогах российского рынка эксперты агентства «АВТОСТАТ» расскажут на форуме автомобильного бизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится 15 февраля в Москве.

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродаживторичный рыноквыручкаёмкость рынкаавтомобили с пробегомфинансы

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

  • Результаты конкурса

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно