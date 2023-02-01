В 2022 году затраты россиян на покупку автомобилей с пробегом составили рекордные 4,3 трлн рублей

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в минувшем году жители нашей страны потратили на покупку легковых автомобилей с пробегом 4,3 трлн рублей, что является историческим рекордом.

Как отмечают эксперты агентства, этот показатель непрерывно рос последние семь лет. Например, по отношению к 2021 году он увеличился на 14%. Это произошло даже вопреки снижению объема покупок подержанных машин. Напомним, что за весь 2022 год россияне приобрели около 4,9 млн легковых автомобилей с пробегом – на 19% меньше, чем годом ранее.

При этом рост финансовой емкости вторичного рынка во многом объясняется увеличением цен на б/у машины. Так, по оценке агентства «АВТОСТАТ», подержанные легковые автомобили в прошлом году подорожали более чем на 30%.

Подробно об итогах российского рынка эксперты агентства «АВТОСТАТ» расскажут на форуме автомобильного бизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится 15 февраля в Москве.

Фото: АВТОСТАТ