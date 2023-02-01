В январе цены на автомобили изменились у четырех производителей

Четыре компании поменяли цены на свои автомобили за первый месяц 2023 года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные мониторинга сайта «Цена Авто». При этом изменение стоимости коснулось как некоторых моделей, так и отдельных комплектаций.

Так, в первой половине января китайский бренд Haval на 50 тысяч рублей поднял цены кроссовера F7 и купе-кроссовера F7x в топовой версии Tech Plus. Таким образом, в данной комплектации первая модель стала дороже на 1,6%, а вторая – на 1,5%. Ульяновский автозавод тоже повысил стоимость нескольких своих моделей, которые в итоге прибавили в цене от 1,6% до 4%. Если легковые автомобили УАЗ «Хантер», «Патриот» и «Пикап» в базовых комплектациях подорожали на 30 тысяч рублей, то коммерческая модель УАЗ «Профи» в различных вариациях (изотермический фургон, промтоварный фургон, рефрижератор) стала дороже на 30 – 78 тысяч рублей.

Во второй половине месяца тоже «отличились» одна китайская марка и одна российская. Компания Changan повысила цены на кроссовер UNI-K, который во всех комплектациях стал дороже на 120 тысяч рублей, или на 3,4 – 3,6%. А вот внедорожник LADA Niva Legend в версии Luxe’22 подешевел на 8 тысяч рублей (-0,9%).

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Фото: АВТОСТАТ