В России продлены упрощенные правила выпуска автомобилей до 1 июня

Правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года, следует из постановления кабмина. По истечение этого срока Минпромторг планирует ужесточить требования к выпуску машин, пишет агентство «РИА Новости».

Упрощенные требования к производимым в стране автомобилям действуют в России с весны 2022 года. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем – в частности, ABS и ESP, – а система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким «Евро-0».

Как считает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев, для обеспечения технологического суверенитета однозначно необходима локализация производства всех важнейших автокомпонентов на территории РФ. А это значит, что если планируется запустить полноценное суверенное производство какой-то конкретной китайской модели автомобиля, то нужно создать и полноценный пул предприятий-поставщиков его автокомпонентов.

«Необходимо создать механизм взимания таможенных пошлин, экономических льгот, преференций, налоговых каникул и прочих экономических инструментов для автомобилей местной сборки с локализацией более 70%. В этом случае найдутся китайские и другие азиатские компании, которые захотят создать производство в России. Ну и нужно, чтобы все-таки рынок был не менее 1,5 млн единиц. В противном случае создавать производство для меньшего рынка просто не имеет смысла», – отмечает председатель Совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин.

Подробнее о том, какие пути развития российского автопрома существуют в текущих геополитических и экономических условиях, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ