Седан Nissan Altima стал доступен для заказа в России

На российском рынке появился седан Nissan Altima, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 3 млн 060 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
Стоит отметить, что Altima обновилась в прошлом году. Но единственный экземпляр автомобиля, который уже находится на территории России, является дорестайлинговой версией модели. Она же доступна покупателям и для заказа.
Под капотом у Nissan Altima установлен безальтернативный четырехцилиндровый турбомотор объемом 2 л с переменной степенью сжатия, который развивает 243 л.с. и сочетается вариатором X-Tronic. У седана для китайского рынка привод только передний, в то время как в США Altima доступна в том числе и в полноприводной модификации.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи кроссвера Nissan Qashqai 2022 года выпуска, который ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели с учетом возможных скидок составляет 2 млн 065 тыс. рублей.
Напомним, 11 октября 2022 года исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») были переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. В свою очередь, управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге будет АВТОВАЗ. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием. В рамках договоренностей АВТОВАЗ взял на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.
Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке - смотрите в «Календаре новинок».
Фото: Nissan