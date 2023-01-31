Седан Nissan Altima стал доступен для заказа в России

На российском рынке появился седан Nissan Altima, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 3 млн 060 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Стоит отметить, что Altima обновилась в прошлом году. Но единственный экземпляр автомобиля, который уже находится на территории России, является дорестайлинговой версией модели. Она же доступна покупателям и для заказа.

Под капотом у Nissan Altima установлен безальтернативный четырехцилиндровый турбомотор объемом 2 л с переменной степенью сжатия, который развивает 243 л.с. и сочетается вариатором X-Tronic. У седана для китайского рынка привод только передний, в то время как в США Altima доступна в том числе и в полноприводной модификации.