Новый кроссовер OMODA C5 будет показан на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023»

Кроссовер OMODA C5 можно назвать, пожалуй, одной из самых интересных новинок российского авторынка в 2022 году. Увидеть его можно будет на автовыставке, которая пройдет в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка». Это мероприятие агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве.

Продажи нового кроссовера OMODA C5 в нашей стране стартовали осенью и до конца 2022 года его обладателями, по данным АО «ППК»*, стали 1239 россиян. А последние несколько недель эта модель стабильно входит в ТОП-10 самых популярных на нашем рынке. При этом в России, по данным агентства «АВТОСТАТ», насчитывается уже 114 дилеров этого китайского бренда.

Помимо OMODA C5, на выставке будут представлены и другие новинки российского авторынка. Причем некоторые из них ранее не продавались тут официально, а сейчас их можно приобрести благодаря параллельному импорту. Более подробно о них и вы можете узнать на специальной страничке выставки: carx.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: OMODA