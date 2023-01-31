«Соллерс» перезапустит завод во Владивостоке в августе 2023 года

Компания «Соллерс», которая в декабре прошлого года выкупила долю Mazda в паритетном совместном предприятии с японским автопроизводителем, перезапустит завод во Владивостоке в августе 2023 года. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, пишет агентство «Прайм».

Напомним, в начале ноября 2022 года компания Mazda объявила об уходе с российского рынка и передаче группе «Соллерс» своей доли в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Сделка совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет. В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor понесет убыток в размере 12 млрд иен (82 млн долларов). После того, как «Соллерс» консолидировал 100% долей ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», СП было переименовано в ООО «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ).

Как отмечают в Mazda, после прекращения поставок комплектующих на завод «Мазда Соллерс» в марте и приостановки деятельности СП в конце апреля компания продолжала переговоры с группой «Соллерс», но не увидела возможностей продолжения бизнеса в России. В свою очередь, в «Соллерс» заявили, что компания уже разработала план перезапуска завода во Владивостоке под производство автомобилей других брендов. Так, в 2023 году на предприятии будет налажен выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента.

Напомним, совместное предприятие компаний Mazda Motor и «Соллерс» было создано на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. Проектная мощность завода «Мазда Соллерс» во Владивостоке позволяет выпускать 100 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в проект составил около 10 млрд рублей. На предприятии во Владивостоке выпускались полноразмерный кроссовер Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6.

О текущей ситуации в российском автопроме можно узнать в нашем специальном материале.

Фото: Мазда Соллерс