«Моторинвест» в 2023 году выпустит 5 новых моделей Evolute

Липецкий завод «Моторинвест», в сентябре 2022-го запустивший производство электромобилей Evolute, уже в этом году планирует расширить линейку до 7 моделей. Об этом в интервью агентству «ТАСС» сообщил управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников, напомнив, что на сегодняшний день модельный ряд Evolute включает электрический седан i-PRO и кроссовер i-JOY.

По его словам, в апреле на липецком заводе «Моторинвест» стартует выпуск электрического кросс-купе Evolute i-JET, в апреле-мае – минивэна i-VAN и примерно в те же сроки ожидается новый кроссовер, который имеет рабочее название i-SKY. Во втором полугодии планируется запустить еще две модели Evolute, но подробности о них пока не раскрываются.

В целом в 2023 году завод «Моторинвест» планирует выпустить более 6 тыс. автомобилей всех моделей, при этом порядка половины из этого количества, как ожидается, будет реализовано таксопаркам и сервисам каршеринга. В 2024 году планируется продать порядка 12 тыс. машин, в 2025-м – порядка 15 – 18 тысяч и в течение 5 лет выйти на объем реализации в 20 – 25 тыс. автомобилей. Как отметил Андрей Резников, замедлить процесс могут ограничение поставок компонентной базы в России и инфраструктурные ограничения.

«Однозначно объем продаж электромобилей Evolute будет расти от года к году. Потребители становятся более информированными: узнают больше об электромобилях и выгодах владения, знакомятся с инфраструктурой и видят, что она активно развивается. В наибольшей степени электромобили Evolute будут востребованы в европейской части России, в том числе и в южных регионах из-за благоприятного климата. Мы видим заинтересованность на приобретение электромобилей со стороны корпоративных клиентов со всех регионов – и на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири», – рассказал директор Mercedes-Benz, Audi, Evolute, Voyah АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев.

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