Сколько автомобильной техники было куплено за последнюю неделю января?

Объем рынка новой автомобильной техники в России по итогам последней недели января 2023 года составил 18680 единиц, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Также эксперты отмечают, что это довольно высокий показатель, начиная с середины марта прошлого года. С тех пор более высокий уровень был отмечен только в последнюю неделю 2022 года (21408 шт.).

80% от общего количества купленных автотранспортных средств пришлось на легковые машины, которые за период с 23 по 29 января (4-я неделя) разошлись тиражом в 15000 штук. 11% рынка заняли грузовики (2031 шт.), а оставшиеся 9% поделили между собой LCV и автобусы (1256 и 393 шт. соответственно).

Стоит отметить, что с каждой неделей января авторынок показывал рост. К примеру, на 4-й неделе он вырос на 21% (по отношению к 3-й неделе), но при этом положительная динамика затронула не все рыночные сегменты. Так, легковые автомобили продемонстрировали рост на 27%, грузовики – на 3%, а LCV – на 2%. Падение показали лишь автобусы – на 10%.

Более детально итоги рынка за январь 2023 года подведем в ходе ближайшего онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка». Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ