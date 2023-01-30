Кроссовер Voyah Free получил более доступную версию в России

Внешне Voyah Free EVR не имеет никаких отличий от стандартного электромобиля. Главные изменения скрываются под капотом, где расположился 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 109 л.с., выполняющий роль генератора для батарей. Стоит отметить, что последовательно-гибридная версия в России оказалась мощнее стандартной электрической – 694 л.с. против 488 л.с. Разумеется, это сказалось и на разгоне до первой «сотни», который теперь занимает 4,5 секунды вместо 4,7. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке в 200 км/ч.

Модельный ряд премиального бренда Voyah (принадлежит Dongfeng) в России пополнился последовательно-гибридной модификацией кроссовера Free, которая получила дополнительную приставку EVR к названию. Стоимость новинки составляет от 7 млн 290 тыс. рублей, что на 700 тысяч рублей дешевле стандартного электрического Free. Связано это, в первую очередь, с куда менее емкой, а значит и менее дорогой, батареей, пишет портал « Китайские автомобили ».

Батарея у Voyah Free EVR имеет емкость в 33 кВт-ч, что позволяет проезжать на одной зарядке до 140 км. При использовании ДВС этот показатель увеличится до 694 км по методике WLTP. У обычного электрического Voyah Free более емкая батарея на 106 кВт-ч. Однако запас хода меньше на целых 194 км.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», липецкая компания «Моторинвест», которая является официальным импортером премиальных электромобилей Voyah, готовится к старту продаж в России электрического минивэна Dreamer. На российском рынке эта модель будет называться так же, как и Европе – Dream, о чем свидетельствует официальный сайт марки. Минивэн будет доступен как с полностью электрической силовой установкой, так и с гибридной, а предварительные цены в зависимости от версии варьируются от 8,29 млн рублей до 8,49 млн рублей.

Какие электрокары и гибриды могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Voyah