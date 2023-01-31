LADA Granta в 2022 году стала самым популярным автомобилем в Санкт-Петербурге

В минувшем году на авторынке Cеверной столицы сменился лидер. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, в 2022 году среди новых легковых машин жители Санкт-Петербурга наибольшее предпочтение отдали семейству автомобилей LADA Granta. Так, за весь 2022 год они приобрели 2000 экземпляров этой модели – всего на 7% меньше, чем в 2021-м.

На втором месте оказался кроссовер Haval Jolion с результатом 1682 экземпляра, что в 2,5 раза больше, чем год назад. А вот лидер петербургского авторынка 2021 года – Kia Rio – опустился по итогам 2022 года на третье место (1627 шт.; - 66%). На четвертой позиции – кроссовер Сhery Tiggo 7 PRO (1564 шт., с учетом Tiggo 7), демонстрирующий рост на 88%. Замыкает первую пятерку кроссовер Hyundai Creta с показателем 1429 единиц (-66%)., завершивший год с результатом 1346 автомобилей и ростом 27%.

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных моделей у петербуржцев попали: Geely Coolray (1346 шт.; +27%), Hyundai Solaris (1217 шт.; -71%), LADA Vesta (1134 шт.; -69%), Volkswagen Polo (933 шт.; -75%) и Renault Logan (894 шт.; -60%). Всего же по итогам 2022 года в Санкт-Петербурге было куплено 41647 новых легковых машин – на 61% меньше, чем в 2021-м.

Более детально итоги минувшего года эксперты агентства «АВТОСТАТ» подведут на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится 15 февраля в Москве. Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: pragmatika.lada.ru