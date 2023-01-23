Ford к 2030 году перейдет на выпуск электрокаров в Европе | АВТОСТАТ

Ford к 2030 году перейдет на выпуск электрокаров в Европе

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Ford к 2030 году перейдет на выпуск электрокаров в Европе

Электрокары и гибриды в России
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Компания Ford намерена производить в Европе к 2030 году только электромобили. Вся линейка бренда на европейском рынке будет электрической, а две трети продаж коммерческих фургонов станут либо полностью электрическими, либо гибридными.

Как пишет газета «Известия», Ford отправит в отставку модели, приносящие наименьшую прибыль. В их число попадут хетчбэк Fiesta, а также компактный Focus, производство которых завершится в 2025 году. Соответственно, компания намерена сократить только в Германии более 1 тыс. сотрудников, которые сейчас заняты в производстве двигателей внутреннего сгорания и трансмиссий. По данным издания Autonews Europe, сокращения затронут европейскую штаб-квартиру марки и завод в немецком Кельне.

Известно, что компания будет выпускать аккумуляторные электромобили на базе платформы MEB Volkswagen Group. Выпуск первого электромобиля, сделанного маркой Ford в Европе, намечен на 2023 год. Эксперты уточнили, что это будет хетчбэк Volkswagen ID.3.

Какие электромобили уже доступны жителям нашей страны? Об этом читайте здесь.

Фото: Ford

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоавторынок европыэлектромобилиford

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