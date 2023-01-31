Стали известны самые популярные модели Renault в 2022 году | АВТОСТАТ

Стали известны самые популярные модели Renault в 2022 году

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Стали известны самые популярные модели Renault в 2022 году

Обзор рынка новых легковых автомобилей в России
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По итогам 2022 года в России было куплено 40844 новых легковых автомобиля Renault, что на 69% ниже показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Renault на российском рынке в прошлом году стал компактный кроссовер Duster с показателем 13468 автомобилей (-67%). Второе место занял седан Renault Logan, на котором остановили свой выбор 10297 покупателей (-66%). Третий результат показал хэтчбек Renault Sandero – 6377 купленных машин (-72%). Далее следует кроссовер Renault Kaptur (5488 шт.; -70%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Renault по-прежнему купе-кроссовер Arkana, разошедшийся в количестве 5208 экземпляров (-71%).

Напомним, в мае 2022 года компания Renault объявила об уходе с российского рынка и передаче своих активов в нашей стране в государственную собственность. В результате сделок 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, а 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.

Во сколько обходится содержание автомобилей Renault (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: КЛЮЧАВТО

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипродажимодели-лидерыrenault

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