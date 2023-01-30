На покупку новых автомобилей в 2022 году потрачено вдвое меньше, чем в 2021-м

За весь прошлый год на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1,5 трлн рублей. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки к форуму автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится 15 февраля.

Данный результат оказался вдвое ниже уровня годичной давности, став наименьшим за последние 12 лет, т.е. начиная с 2011 года. Напомним, что в 2021 году на новые легковые автомобили была потрачена рекордная сумма денежных средств – чуть более 3 трлн рублей.

Как отмечают эксперты агентства, падение финансовой емкости рынка во многом произошло из-за резкого снижения количества купленных машин. Напомним, что по данным АО «ППК»*, в 2022 году объем рынка новых легковых автомобилей составил 626,3 тыс. единиц. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в 2021 году.

Какие еще тенденции происходили на российском рынке в прошлом году и что его ждет в дальнейшем? Об этом и многом другом расскажут эксперты агентства «АВТОСТАТ» на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» (подробности и регистрация – по ссылке).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ