АВТОВАЗ столкнулся с дефицитом лакокрасочных материалов

АВТОВАЗ столкнулся с временной нехваткой лакокрасочных материалов. Об этом газете «Ведомости» рассказал представитель АВТОВАЗа, по словам которого, компания находится в постоянном контакте с поставщиками с целью налаживания регулярных поставок.

В свою очередь, в Минпромторге, который оказывает АВТОВАЗу поддержку в этом вопросе, заявили, что отсутствие некоторых номенклатурных позиций лакокрасочных материалов не влияет на объемы производства – она имеет кратковременный характер и в ближайшее время будет стабилизирована.

По словам дилеров АВТОВАЗа, сейчас автомобили LADA можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах, а доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта». Таким образом, по спросу сложившаяся ситуация сильно не ударит, поскольку до этого подавляющий объем продаж приходился на черные и белые автомобили LADA.

Как ранее сообщал президент АВТОВАЗа Максим Соколов, предприятие в 2022 и 2023 гг. продолжает выпускать некомплектные автомобили LADA, дособирая их потом по мере поставки недостающих компонентов. Проблемы с комплектующими могут помешать автоконцерну выполнить заявленные планы на 2023 год по росту производства до более 400 тыс. машин.

Напомним, в условиях разрыва логистических цепочек АВТОВАЗ совместно с российскими поставщиками смог заместить более 200 позиций компонентов и материалов, заблокированных к поставке. Производство автомобилей было приостановлено весной 2022 года, но уже в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. С конца августа 2022 года автосборочный комплекс АВТОВАЗа в Тольятти перешел на режим 6-дневной рабочей недели, в связи с чем на предприятие было принято более 1000 новых сотрудников. К концу 2022 года темп производства на двух линиях составил 24 тыс. автомобилей в месяц, что позволило удовлетворить спрос на российском авторынке.

Во сколько обходится содержание автомобилей LADA (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ