Авторынок Казахстана в 2022 году показал лучший результат за 7 лет

В Казахстане по итогам 2022 года продано 123 778 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 5,3% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), это лучший результат за последние 7 лет. Несмотря на глобальные вызовы, проблемы с поставками автомобилей, дистрибьюция или производство которых базировалось в России, рынок смог переориентироваться – в Казахстане появились новые бренды, расширился ассортимент выпускаемых автомобилей на существующих заводах в стране.

Лидером на казахстанском авторынке в прошлом году остается Chevrolet, результат которой составил 34 289 автомобилей (+17,8%). Второе место сохраняет Hyundai, увеличившая реализацию на 27% до 28 864 машин. На третью строчку вышла Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 14 421 экземпляр (+48,6%). Далее следует Toyota с показателем 9 622 проданных машин (-30,5%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему LADA, чьи дилеры реализовали 7 386 автомобилей (-21%).

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Фото: chevrolet.kz