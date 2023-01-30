«Автотор» начал производство китайских автомобилей Kaiyi

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство автомобилей китайской марки Kaiyi. Первой моделью, которая впервые будет представлена на российском рынке, стал седан С-класса под названием E5, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Инвестиции «Автотора» в модернизацию производственной линии для выпуска автомобилей Kaiyi E5 составили более 100 млн рублей.

Мировая премьера седана Kaiyi E5 состоялась в конце 2021 года. Автомобиль имеет одну из самых длинных колесных баз в сегменте (2700 мм) и полностью независимую переднюю и заднюю подвески. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с., в паре с которым предложены на выбор 6-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор.

Старт продаж седана Kaiyi E5 запланирован на первый квартал 2023 года. До конца 2023 года планируется выход на российский рынок еще трех моделей Kaiyi. Так, в середине года модельный ряд Kaiyi в России пополнится компактными кроссоверами Kaiyi X3 и X3 Pro.