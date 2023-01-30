Раскрыты подробности о новом седане OMODA для России

Компания Сhery сертифицировала в России седан Arrizo 5 Plus (6 PRO), который будет представлен под названием OMODA S5. Как сообщалось ранее, новинка поступит в продажу к середине лета 2023 года и будет поставляться в нашу страну из Китая, пишет портал «Автоновости дня».

Согласно ОТТС, под капотом автомобиля будет установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с. (138 Нм), который работает в сочетании с вариатором. В списке оборудования OMODA S5 заявлены ABS, система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», датчики давления в шинах, климат-контроль с ручным или автоматическим управлением, подушки безопасности, аудиосистема, электростеклоподъемники, люк в крыше, обогревы руля, лобового стекла, зеркал и сидений, парктроники, кнопка запуска двигателя, бесключевой доступ, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль и др.

Стоит отметить, что по габаритам сертифицированный седан отличается от «оригинального» Сhery Arrizo 5 Plus/6 PRO: в ОТТС его длина составляет 4644 мм, ширина – 1814 мм, а высота – 1493 мм при колесной базе 2650 мм. У «оригинала» эти же параметры равны 4680, 1825 и 1490 мм соответственно, а колесная база равна 2670 мм. Что касается подвески, спереди у седана стоят стойки «МакФерсон», а сзади – стандартная торсионная балка. При этом все колеса оснащены дисковыми тормозными механизмами.

Напомним, в настоящее время бренд OMODA представлен на российском рынке только кроссовером C5, который поступил в продажу в октябре 2022-го и до конца года разошелся в количестве 1239 экземпляров, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. По данным дилеров, в первом квартале 2023 года на российском рынке ожидается OMODA C5 с полным приводом.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: autohome.com.cn

Autohome.com.cn



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