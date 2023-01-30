Гибридный хэтчбек Toyota Aqua появился в России за 1,7 млн рублей

У Toyota Aqua гибридная силовая установка: трехцилиндровой двигатель M15A-FXE мощностью 91 л.с. (120 Нм) и электромотор (80 л.с. и 141 Нм). Вместо коробки передач – традиционный электромеханический вариатор. Базовые Toyota Aqua укомплектованы традиционными литий-ионными аккумуляторами на 4,3 ампер-часа. Топовые исполнения получили биполярную никель-водородную батарею. Расход топлива у модели составляет всего 2,8 литра на 100 км.

На российском авторынке появился новый хэтчбек Toyota Aqua, который оифициально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 1,7 млн рублей, пишет « Российская газета ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российских классифайдах появились объявления и продаже нового кроссовера Toyota Raize, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 2,7 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В дальнейшем предприятие будет законсервировано, и в настоящее время правительство Санкт-Петербурга совместно с Минпромторгом РФ прорабатывают возможные сценарии развития этой производственной площадки. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Какие автомобили могут появиться на нашем рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Toyota