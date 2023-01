Более 8,3 тысячи автомобилей Lexus попали под отзыв в России

Компания «Тойота Мотор» 27 января объявила об отзыве 8301 автомобиля Lexus GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350 и RC-F, реализованного с 16 марта 2012-го по 1 октября 2019 года.

Причина отзыва: автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, оснащены устройством контроля улавливания паров топлива (вентиляционная трубка топливного бака в сборе), которое расположено внутри топливного бака и крепится к баку с помощью фланца, сообщает пресс-служба Росстандарта. Вентиляционная трубка топливного бака предотвращает выброс паров топлива, образующихся в топливном баке, непосредственно в атмосферу. Из-за конструктивных особенностей фланца вентиляционной трубки топливного бака существует вероятность внутренних напряжений на внешней поверхности фланца, что может вызвать образование трещины. Трещина может расширяться со временем и, в зависимости от размера, может, в конечном итоге, возникнуть утечка топлива из трещины. В таком состоянии, в зависимости от количества топлива, вытекающего из трещины, и при наличии источника воспламенения, это может увеличить риск возгорания автомобиля. На всех автомобилях будет проведена замена вентиляционной трубки топливного бака в сборе. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Стоит отметить, что уже второй отзыв автомобилей Lexus с начала года. Так, ранее компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 47007 автомобилей Toyota Camry, Corolla, Hiace, LC 300, LC Prado, а также Lexus ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250 и NX 350, реализованных с 28 ноября 2020 года по настоящее время. На всех автомобилях будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных.

Напомним, в сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В дальнейшем предприятие будет законсервировано, и в настоящее время правительство Санкт-Петербурга совместно с Минпромторгом РФ прорабатывают возможные сценарии развития этой производственной площадки. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на портале «Госуслуг» запущен проактивный сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Таким образом, больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве – оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» в личном кабинете введены и проверены в ГИБДД данные о своих автомобилях. В сообщении, которое поступит в личный кабинет на портале «Госуслуг», будет указана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Фото: Lexus