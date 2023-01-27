Haval Jolion в 2022 году стал самым популярным автомобилем в Москве

В минувшем году на авторынке российской столицы сменился лидер. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, в 2022 году среди новых легковых автомобилей жители Москвы наибольшие предпочтения отдавали кроссоверу Haval Jolion.

Так, за весь год они приобрели 4627 экземпляров этой модели – в 3,7 раза больше, чем в 2021-м. Далее в рейтинге расположились еще два «китайца» – кроссоверы Geely Coolray (4095 шт.) и Chery Tiggo 7 PRO (3934 шт., с учетом Tiggo 7), результаты которых выросли в 3,1 раза и 2,7 раза соответственно.

На четвертом месте оказался столичный лидер 2021 года – семейство автомобилей Kia Rio. На этот раз оно разошлось тиражом в 3446 единиц, что на 74% меньше, чем годом ранее. Замкнул первую пятерку лифтбек Volkswagen Polo с показателем 2820 машин (-68%).

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных моделей у москвичей попали: седан Hyundai Solaris (2677 шт.; -64%), кроссоверы Chery Tiggo 4 (2651 шт.; +84%), Nissan Qashqai (2571 шт.; -37%), Hyundai Creta (2392 шт.; -69%) и лифтбек Skoda Rapid (2342 шт.; -70%).

Всего же по итогам 2022 года в Москве было куплено 97550 новых легковых машин – на 56% меньше, чем в 2021-м.

Более детально итоги минувшего года эксперты агентства «АВТОСТАТ» подведут на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится 15 февраля в Москве. Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ