На форуме автобизнеса «ForAuto – 2023» будут и электромобили

Как уже сообщалось, на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве, пройдет выставка новинок российского авторынка. Будут среди них и электромобили.

Здесь вы можете увидеть Audi e-tron, который прежде продавался в России официально, а теперь его можно приобрести только благодаря параллельному импорту. Кстати, эта модель по итогам 2022 года вошла в тройку лидеров российского рынка новых электрокаров.

А еще на выставке новинок будет присутствовать и минивэн Voyah Dreamer, который на нашем рынке получил название Dream (был «мечтателем», а стал «мечтой»!). При этом он будет предлагаться покупателям как с полностью электрической силовой установкой, так и с гибридной.

Более подробную информацию об этих новинках вы можете найти на специальной страничке выставки: carx.ru. Но это далеко не полный перечень – он будет регулярно пополняться, о чем вы узнаете из наших новостей.

Фото: АВТОСТАТ