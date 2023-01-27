Автозавод «Москвич» расширил дилерскую сеть до 52 автосалонов

Московский автомобильный завод «Москвич» продолжает расширять географию своего присутствия. Компания определила еще 20 дилерских центров в 12 городах России: Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень и Челябинск. Отгрузки автомобилей в эти города начнутся в феврале, сообщает пресс-служба АЗ «Москвич». Теперь дилерская сеть «Москвич» представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах.

Как отмечается, интерес к модельному ряду «Москвич» растет, поэтому география присутствия марки на первом этапе расширится. С 30 января по 10 февраля будут приниматься заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе. Также возобновится поиск партнеров в Москве.

Напомним, в конце декабря 2022 года автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу. Компактный кроссовер «Москвич 3» стоит 1,97 млн рублей, электрокроссовер «Москвич 3е» – 3,5 млн рублей. Планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.

В рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023 – 2024 годах, производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

«Относительно планов завода «Москвич» выпустить в 2023 и 2024 гг. 50 тысяч и 100 тысяч автомобилей соответственно – все зависит от состояния нашего авторынка. Взвешенный прогноз на следующий год – примерно 800 тыс. новых машин, из которых 400 – 500 тысяч придется на долю АВТОВАЗа. Кроме «Москвича», в 2023 году новых серьезных игроков из числа отечественных производителей не ждем (знаю лишь о планах на 2024 – 2025 годы). Так что, у столичного предприятия есть серьезные шансы в ближайшие два года занять достойное место на рынке и выполнить свои планы. Если только получится расширить модельный ряд и удержать приемлемую цену. Иначе будет очень сложно конкурировать с другими китайскими производителями, которые ведут себя на нашем рынке очень активно, предлагают новые модели, марки, а также скидки. Ну и, конечно, сразу заняться созданием развитой сервисной сети, иметь запас запчастей. Впрочем, есть еще политический фактор, который в один день может поломать все планы, но тут я прогнозировать ничего не берусь», – рассуждает шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

О том, что представляет собой кроссовер «Москвич 3», читайте в эксклюзивном тест-драйве этой модели – в разделе «Шоу-рум».

Фото: «Москвич»