Kia в 2022 году сохранила лидерство среди иномарок в России

По итогам 2022 года в России был куплен 65691 автомобиль Kia, что на 67% ниже показателя годичной давности. В результате марка Kia девятый год подряд сохраняет лидерство среди всех представленных в России иностранных автопроизводителей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Бестселлером Kia на российском рынке остается Rio – в прошлом году владельцев нашли 23909 седанов и кросс-хэтчбеков этой модели (-70%). Второе место занял компактный кроссовер Kia Seltos, на котором остановили свой выбор 9208 покупателей (-46%). Третий результат показал кроссовер Kia Sportage – 5594 купленных машины (-77%).

Далее следует седан Kia Cerato, чья реализация составила 5502 единицы (-54%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Kia на этот раз кроссовер Soul, разошедшийся в количестве 4627 экземпляров (-50%).

Какие автомобили Kia (и не только) могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Kia