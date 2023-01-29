Названы российские бестселлеры Hyundai в 2022 году

По итогам 2022 года в России было куплено 54017 автомобилей Hyundai, что на 66% ниже показателя годиной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Hyundai на российском рынке в прошлом году стал седан Solaris с показателем 19038 автомобилей (-68%). Второе место занял компактный кроссовер Creta, на котором остановили свой выбор 18886 покупателей (-71%). Третий результат показал кроссовер Hyundai Tucson – 5984 купленных машины (-44%).

Далее следует кроссовер Hyundai Santa Fе, чья реализация составила 3168 единиц (-73%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai на этот раз седан Elantra, разошедшийся в количестве 2679 экземпляров (-25%).

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ