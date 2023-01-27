В России появился хэтчбек Kia Ray за 1,6 млн рублей

Хэтчбек Kia Ray создан на растянутой платформе модели Picanto (колесная база – 2520 мм вместо 2400 мм) и имеет оригинальный высокий кузов (1700 мм), хотя длина двух моделей одинаковая (3595 мм). Одна из главных особенностей Kia Ray – сдвижная пассажирская дверь с правой стороны и распашная с левой.

Под капотом автомобиля установлен трехцилиндровый бензиновый двигатель 1.0 MPI мощностью 76 л.с., который работает в сочетании с 4-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. В оснащение Kia Ray входят, в частности, камера заднего вида, подогрев сидений, подогрев руля, подогрев зеркал заднего вида.

На российском авторынке появился новый хэтчбек Kia Ray, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 1 млн 650 тыс. рублей, пишет « Российская газета ».

Летом прошлого года Kia Ray пережил рестайлинг. Обновление коснулось передних фар, решетки радиатора, бамперной группы, задних фонарей, основная световая секция которых продолжается вставкой на крышке багажника, что визуально делает автомобиль шире. В салоне появились новая приборная панель без колодцев и дисплеем диагональю 4,2 дюйма, а также светло-серый вариант отделки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском рынке появился рестайлинговый внедорожник Kia Mohave, который официально в нашу страну в настоящее время не поставляется. Модель предлагается покупателям в двух комплектациях – Prestige и Premium+ – по цене от 6 млн 760 тыс. рублей. Под капотом автомобиля установлен 3-литровый дизельный двигатель мощностью 249 л.с. (549 Нм), который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

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Фото: Kia