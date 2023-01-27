Утвержден стандарт для устройств защиты от нетрезвых водителей

Росстандарт утвердил стандарт для устройств защиты от нетрезвых водителей, который вступает в действие с 1 апреля 2023 года. Стандарт распространяется на системы контроля состояния водителя, предназначенные для установки на транспортные средства, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, в том числе, специально предназначенные для перевозки детей (категории М1, М2, М3), и на автомобили, используемые для перевозки опасных, специальных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, твердых бытовых отходов и мусора (категории N1, N2, N3), сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как отмечается, внедрение нового стандарта позволит обеспечить создание механизмов контроля за состоянием водителя в целях пресечения возможности управления транспортными средствами людьми в состоянии алкогольного опьянения, что в свою очередь будет способствовать повышению уровня безопасности дорожного движения и обеспечению снижения количества дорожно-транспортных происшествий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле прошлого года в России были введены новые штрафы для злостных нарушителей ПДД. Так, ранее в статье 12.7 КоАП для граждан, задержанных за рулем и уже лишенных водительских прав, был установлен штраф в 30 тыс. рублей, административный арест до 15 суток и до 200 часов обязательных работ. Наказание было одинаковым для тех, кто впервые рискнул водить автомобиль после лишения прав, и для тех, кто делает это систематически. Теперь водители, которые сели за руль второй раз, не имея на это законных оснований, заплатят от 50 тысяч до 100 тыс. рублей. А если они, заплатив два административных штрафа, вновь сели за руль, их будет ждать уголовная ответственность. Нарушителям порядка на дороге придется заплатить 150 - 200 тыс. рублей, их могут отправить на принудительные работы до 360 часов или лишить свободы на срок до одного года. Для тех, кто, имея такую судимость, решился в очередной раз незаконно сесть за руль, установили штраф 200 – 300 тысяч и лишение свободы до двух лет. У злостных нарушителей также могут конфисковать автомобиль.

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Фото: Росстандарт