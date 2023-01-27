В России могут продлить разрешение на выпуск «упрощенных» автомобилей

Правительство планирует продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей, произведенных в России. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на свои источники в отрасли.

Напомним, с весны и до 1 февраля 2023 года, согласно постановлению правительства, в России действуют упрощенные требования к производимым в стране автомобилям. Документ позволяет автопроизводителям отказаться от установки на новые машины ряда систем. В частности, ABS и ESP, а система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается выпускать автомобили без подушек безопасности и с двигателями разных экологических классов – в том числе самым низким «Евро-0».

Как считает заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев, для обеспечения технологического суверенитета однозначно необходима локализация производства всех важнейших автокомпонентов на территории РФ. А это значит, что если планируется запустить полноценное суверенное производство какой-то конкретной китайской модели автомобиля, то нужно создать и полноценный пул предприятий-поставщиков его автокомпонентов.

Подробнее о том, какие пути развития российского автопрома существуют в текущих геополитических и экономических условиях, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ