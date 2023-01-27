«Открытие Авто»: в декабре жители РФ потратили на новые автомобили около 135 млрд рублей, за 2022 год — 1,5 трлн рублей

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам декабря 2022 года. Согласно результатам исследования, в первый зимний месяц россияне приобрели 56,7 тыс. новых легковых машин, потратив на это 134,7 млрд рублей. При этом в целом за прошлый год в нашей стране было куплено 626,3 тыс. новых автомобилей на общую сумму в почти 1,5 трлн рублей.

В декабре 15% всех денег ушло на премиум-сегмент

В конце прошлого года на премиальные автомобили было потрачено примерно в 6 раз меньше, чем на массовые. В декабре жители нашей страны купили 2,1 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента, потратив на это 19,6 млрд рублей. Таким образом, доля премиальных машин в структуре затрат составила 15%. А вот доля автомобилей массового сегмента оказалась почти в 6 раз больше — 85%. Объем их реализации за месяц составил 54,6 тыс. штук, а затраты на покупку — 115,1 млрд рублей.

44% финансовой емкости рынка принадлежит китайским брендам

Больше всего денег россияне тратят на автомобили из КНР. В первый месяц зимы в нашей стране было куплено 19,9 тыс. новых легковых машин китайских марок. В общей сложности на них ушло 58,7 млрд рублей — больше, чем на какие-либо другие автомобили. Траты на бренды из Поднебесной составили 44% всей финансовой емкости российского рынка.

При этом в количественном выражении «китайцы» уступают только отечественным машинам, которые в декабре разошлись тиражом в 21 тыс. единиц. А вот потрачено на их покупку было 19,8 млрд рублей, что составляет 15% всех денег. По этому показателю российские бренды даже уступили европейским (21,1 млрд рублей; доля — 16%), но зато немного опередили «корейцев» (19,5 млрд рублей; 14%). В то же время по объемам покупок европейские и корейские машины не дотягивают даже до 10 тыс. штук.

Оставшиеся 10% как в объемах рынка, так и в финансовой емкости приходится на легковые автомобили японских и американских марок. Причем результаты последних в разы меньше.

78% российского рынка в деньгах приходится на кроссоверы и внедорожники

Сегмент SUV в очередной раз подтверждает звание самого популярного в России. В начале зимы жители нашей страны стали обладателями 36,8 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, потратив на них в общей сложности 105,6 млрд рублей. На долю кроссоверов и внедорожников в декабре пришлось 65% в штуках и 78% в деньгах.

Второе место на рынке РФ традиционно занимают автомобили В-класса. По итогам декабря было куплено 15,5 тыс. новых таких машин на сумму 15 млрд рублей. Их доля составила: 27% — в объеме покупок и 11% — в финансовой емкости.

В совокупности на долю этих двух сегментов (SUV и B) пришлось 92% всех купленных машин и 89% затраченных средств. Суммарные показатели всех остальных сегментов рынка составили 8% и 11% соответственно.

«В 2022 году на авторынке РФ произошел своеобразный «тектонический сдвиг». Если в начале прошлого года на долю китайских и отечественных марок в общей сложности приходилось чуть более 30%, то к концу года этот показатель уже превысил 70%. А вот европейские бренды, которые прежде были самыми популярными у россиян, теперь уступают и отечественным, и китайским, и корейским. Примерно то же самое можно сказать и про «японцев». Причина — прекращение официальных поставок автомобилей на наш рынок из-за санкций. При этом параллельный импорт пока не может компенсировать выпавшие объемы», — объясняют в пресс-службе агентства «АВТОСТАТ».

«Сегмент SUV бьет рекорды на российском рынке. Так, в декабре 65% всех купленных новых легковых автомобилей составили кроссоверы и внедорожники. По итогам 2022 года на их долю тоже пришлось свыше половины рынка — 55%. Поэтому вполне логично, что на покупку таких машин в нашей стране тратится больше всего денег. И здесь особый вклад вносят китайские марки. К примеру, Chery в минувшем году впервые стала лидером сегмента SUV в нашей стране, а Haval и Geely попали в пятерку лидеров», — отмечают в пресс-службе «Открытие Авто».

* Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

«Открытие Авто» — блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в ТОП-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка — 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.

Фото: АВТОСТАТ