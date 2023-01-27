Представлена гражданская версия электромотоцикла Aurus Merlon

ФГУП «НАМИ» представил эскизы гражданской версии электрического мотоцикла Aurus Merlon/ Cерийное производство новинки планируется запустить в 2024 году на площадке ФГУП «НАМИ», пишет агентство «Прайм».

По словам руководителя проекта Aurus Merlon Евгения Торженова, мотоцикл Aurus Merlon может поступить в свободную продажу, однако в компании не ожидают большого ажиотажа и спроса в массовом сегменте на этот мотоцикл по ряду объективных причин. В первую очередь, это высокая стоимость, меньший по сравнению с бензиновыми аналогами запас хода, достаточно специфический дизайн в стиле автомобилей Aurus и т.д.

Изначально электромотоцикл создавался для сопровождения официальных делегаций. Его название выбрано неслучайно: мерлон – это зубец Кремлевский стены. При этом, судя по презентации ФГУП «НАМИ», прорабатываются версии Aurus Merlon для нужд ГИБДД и МЧС.

Электромотоцикл Aurus Merlon, предназначенный для сопровождения официальных делегаций, был впервые представлен на международной выставке «Иннопром-2022». Aurus Merlon способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч, запас хода – 200 км.

Напомним, Aurus – первый российский автомобильный бренд в категории «люкс». Серийное производство седанов Aurus Senat стартовало в мае 2021-го на заводе в Елабуге, а в конце ноября прошлого года здесь же был налажен выпуск нового люксового внедорожника Aurus Komendant. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus. В 2025 году предприятие в Елабуге планирует освоить производство удлиненной версии седана Senat, который, в свою очередь, к тому времени пройдет фейслифтинг.

По итогам 2022 года в России был куплен 31 автомобиль марки Aurus. Это составляет 8,2% от всего рынка новых люксовых машин, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ФГУП «НАМИ»