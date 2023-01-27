Премиальный минивэн Voyah Dream скоро поступит в продажу

Липецкая компания «Моторинвест», которая является официальным импортером премиальных электромобилей Voyah, готовится к старту продаж в России электрического минивэна Dreamer. На российском рынке эта модель будет называться так же, как и Европе – Dream, о чем свидетельствует официальный сайт марки. Минивэн будет доступен как с полностью электрической силовой установкой, так и с гибридной, а предварительные цены в зависимости от версии варьируются от 8,29 млн рублей до 8,49 млн рублей, пишет портал Motor.ru.

Гибридному Dream положены бензиновый 136-сильный турбодвигатель объемом 1,5 л, который работает в режиме генератора для подзарядки 25,6-киловаттной батареи, и два электромотора. Суммарная отдача агрегатов составляет 394 л.с. Гибридный минивэн способен проехать на чистом электричестве до 82 км по циклу WLTP.

Электрический Voyah Dream, в свою очередь, комплектуется двумя электромоторами суммарной мощностью 435 л.с. На выбор доступны два варианта батареи емкостью 82 или 108,7 кВт-ч, а запас хода составляет 475 или 605 км соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», премиальный электрокроссовер Voyah Free, который в конце 2022 года стал доступен для заказа у российских дилеров, нашел своих первых покупателей. Стоимость новинки составляет 7 млн 990 тысяч рублей, что делает ее самым дорогим китайским автомобилем в нашей стране.

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Фото: «АВИЛОН»