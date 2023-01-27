OMODA и «еКредит» внедрили цифровой безбумажный кредит

Бренд OMODA в октябре 2022 года представил в России свою первую модель – фастбэк-кроссовер C5, продажи которого набирают обороты во всех регионах РФ. Но еще до появления новинки на рынке, бизнес решал задачу: как создать лучший опыт для клиентов своего бренда при покупке автомобиля. У производителя OMODA свое видение бизнес-процессов на дилерском предприятии, не оказался исключением и процесс продажи авто в кредит.

OMODA обеспечивает клиенту самую быструю покупку автомобиля в кредит на рынке – весь процесс от консультации до выдачи кредита является безбумажным и очень быстрым и реализуется в одном технологическом решении для удобства дилера. Цель бренда – обеспечить клиенту покупку автомобиля в кредит за 1 час. В качестве технологического решения была выбрана платформа «еКредит», которая обеспечивает такой уровень скорости для клиентов и дилеров.

В платформе доступен расчет кредита с выбором банков и кредитных программ, возможность подать заявку в более чем 20 банков одним кликом и получить первые решения уже через пару минут. Имея в своем распоряжении «еКредит», дилер получает возможность проводить кредитную сделку от начала и до конца в режиме «одного окна», потратив на это минимум сил и времени.

«Мы – молодой и инновационный бренд, к тому же ориентированный на применение решений, направленных на снижение пагубного влияния человека на природу. Мы рады, что клиенты компании OMODA могут приобрести свой автомобиль безбумажным способом, так как это подчеркивает наше стремление к экологичности», – отмечает директор по маркетингу OMODA в России Тамара Васильева.

«Мы благодарны OMODA за оказанное доверие и рады возможности вместе построить уникальный цифровой бесшовный процесс, который ускоряет процесс продажи автомобиля и работу дилера. Наша цель – добиться возможности обеспечить процесс кредитной продажи за 30 минут. Мы считаем, что это достижимо», – заявил основатель и генеральный директор «еКредит» Кирилл Ларин.