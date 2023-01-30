Российский рынок LCV в 2022 году сохранил шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который в прошлом году показал почти двукратное падение, тем не менее сохранил шестое место в европейском рейтинге. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в 2022 году снизились на 21,4% до 1 млн 086 тыс. 465 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонны стала Франция, где этот сегмент составил 347069 автомобилей (-19,5%). Второе место занимает Великобритания с показателем 282139 проданных машин (-20,6%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 231290 штук (-13%). Далее идет Италия, где было реализовано 161094 легких коммерческих автомобиля (-12,3%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей результат составил 119619 машин (-21,3%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна заняла шестое место в европейском первенстве. По итогам 2022 года в России было куплено 75220 легких коммерческих автомобиля, что на 47,8% ниже показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ГАЗ