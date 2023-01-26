На форуме автобизнеса «ForAuto – 2023» будут показаны новые модели Mazda

В рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве, будут представлены две новинки российского авторынка, поставленные по параллельному импорту. Это – модели японского бренда Mazda.

Так, седан Mazda Atenza доступен в России в третьем рестайлинге. Его отличает оригинальная дизайнерская деталь – агрессивный бампер и продолжающие его «хромированные стрелки».

А кроссовер Mazda CX-4 выполнен на платформе CX-5, но имеет другие габариты. При этом «внедорожный» характер модели прослеживается в специальных накладках на порогах бампера и колесных арках. Оптика – светодиодная, в частности фары головного освещения с линзованной оптикой и секциями дневных ходовых огней.

Более подробную информацию об этих новинках вы можете найти на специальной страничке выставки: carx.ru.

Фото: КЛЮЧАВТО