На форуме автобизнеса «ForAuto – 2023» будут показаны новые модели Mazda | АВТОСТАТ

На форуме автобизнеса «ForAuto – 2023» будут показаны новые модели Mazda

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На форуме автобизнеса «ForAuto – 2023» будут показаны новые модели Mazda

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В рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве, будут представлены две новинки российского авторынка, поставленные по параллельному импорту. Это – модели японского бренда Mazda.

Так, седан Mazda Atenza доступен в России в третьем рестайлинге. Его отличает оригинальная дизайнерская деталь – агрессивный бампер и продолжающие его «хромированные стрелки».

А кроссовер Mazda CX-4 выполнен на платформе CX-5, но имеет другие габариты. При этом «внедорожный» характер модели прослеживается в специальных накладках на порогах бампера и колесных арках. Оптика – светодиодная, в частности фары головного освещения с линзованной оптикой и секциями дневных ходовых огней.

Более подробную информацию об этих новинках вы можете найти на специальной страничке выставки: carx.ru.

Фото: КЛЮЧАВТО

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиконференцииforautoпараллельный импортmazda

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