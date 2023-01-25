Электрокроссовер Voyah Free нашел первых покупателей в России

Премиальный электрокроссовер Voyah Free, который в конце 2022 года стал доступен для заказа у российских дилеров, нашел своих первых покупателей. Стоимость новинки составляет 7 млн 990 тысяч рублей, что делает ее самым дорогим китайским автомобилем в нашей стране, пишет портал «Китайские автомобили».

Напомним, в России представлена самая свежая версия Voyah Free Long Range, которая имеет тяговую батарею емкостью 103 кВт-ч, а максимальная отдача двух электромоторов составляет 488 л.с. (216 л.с. – на передней оси, 272 л.с. – на задней) и 750 Нм. Дальность хода на одной подзарядке – 500 км по циклу WLTP. Мощность зарядного устройства постоянного тока – 120 кВт. Кроссовер снаряженной массой 2340 кг, может разогнаться до «сотни» за 4,7 с, максимальная скорость – 200 км/ч.

Voyah Free имеет утапливаемую переднюю панель, на которой расположены три экрана диагональю 12,3 дюйма каждый. В зависимости от выбранного режима панель поднимается целиком или показывает только верхние секторы экранов. В салоне использованы дорогие отделочные материалы, штатно установлена стеклянная крыша с электрохромным затемнением вместо шторки. В оснащение модели, помимо прочего, входят камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль и др.

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Фото: Моторинвест