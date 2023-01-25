Китайский аналог Volkswagen Tiguan стал доступен в России

Кроссоверы Volkswagen Tayron добрались до России и в ближайшее время станут доступны для покупки клиентами. Стоимость новинки составляет от 3,4 млн рублей, сообщил «Российской газете» директор по продажам «Авилон Volkswagen» Максим Васильев.
Российским покупателям Volkswagen Tayron будет предложен в следующих версиях: 1.4 TSI 2WD в комплектации Premium Plus, 2.0 TSI 4WD в комплектации Premium Plus, Tayron X 2.0 TSI 4WD в комплектации R-Line.
В базовое оснащение модели вошли передние и задние светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, трехзонный климат-контроль, внутренняя подсветка интерьера (30 цветов), кожаный салон, передние и задние парктроники с камерой заднего вида, цветной сенсорный ЖК-экран 12 дюймов, ЖК-панель приборов 10,25 дюйма, электропривод багажника.
Моторная гамма Volkswagen Tayron включает бензиновые двигатели объемом 1,4 и 2 л мощностью 150 и 186 л.с. соответственно, которые работают в сочетании с безальтернативным 7-ступенчатым «роботом» DSG7. Привод предложен передний или полный. В Китае автомобили выпускает совместное предприятие FAW-Volkswagen.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке стал доступен рестайлинговый кроссовер Volkswagen Atlas американской сборки, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 3,79 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель мощностью 235 л.с. (350 Нм), который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.
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Фото: autohome.com.cn