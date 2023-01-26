Рынок подержанных мотоциклов в 2022 году снизился на 5%

Падение на рынке мотоциклов с пробегом в 2022 году оказалось меньше, чем на рынке новой такой техники, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ». Так, вторичный рынок мотоциклов снизился всего на 5%, а новой мототехники – на 16% (подробности – тут).

Стоит отметить, что в начале года на «вторичке» наблюдалась положительная динамика (февраль и март демонстрировали уверенный рост – на 25% и 42% соответственно), в апреле и мае было отмечено незначительное падение (на 6 – 7%), а в июне рынок чуть подрос (+1%). Далее, с июля по сентябрь, падение рынка в данном сегменте не превышало 9%. Но с октября, когда активный сезон использования мотоциклов прошел, оно усилилось, а его показатель стал двузначным, достигнув в декабре -26%.

На вторичном рынке мототехники первые четыре позиции в марочном рейтинге по итогам 2022 года уверенно занимают «японцы» – Honda (за год было куплено 19,5 тыс. б/у мотоциклов этого бренда), Yamaha (13,2 тыс. шт.), Suzuki (8,7 тыс. шт.) и Kawasaki (7,4 тыс. шт.). Замыкает ТОП-5 немецкий BMW (7,2 тыс. шт.). Результаты каждой из оставшихся марок составляют менее 5 тыс. единиц.

Что касается территориальных симпатий, то в прошлом году активнее всего покупка подержанной мототехники шла в Центральном ФО. На его долю пришлось около 40% всего вторичного моторынка, что в количественном выражении составило 35 тыс. экземпляров. Еще в трех федеральных округах – Приволжском, Северо-Западном и Южном – объем рынка превысил 10 тыс. единиц. В других он оказался ниже этого значения.

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Фото: АВТОСТАТ